Samsun'da yorgun merminin isabet ettiği kadın yaralandı

Tedavisinin ardından taburcu edilen Emine Ünal, AA muhabirine, talihsiz bir olay yaşadığını belirterek, "En büyük şansım, kafama isabet etmedi. Ölebilirdim. Artık çağ dışı eğlenceye 'dur' desinler. Başka insanların canı yanmasın." ifadesini kullandı.

Jandarma, havaya ateş eden kişinin bulunması için soruşturma başlattı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'da yaşayan ve Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Samsun'a gelen Emine Ünal (40), İncesu Mahallesi'ndeki bir düğüne katıldı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde düğün sırasında havaya ateş edilmesi sonucu yorgun merminin isabet ettiği kadın, yaralandı.

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