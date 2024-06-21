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        Samsun'da yorgun merminin isabet ettiği kadın yaralandı

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde düğün sırasında havaya ateş edilmesi sonucu yorgun merminin isabet ettiği kadın, yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 13:53 Güncelleme: 21.06.2024 - 13:53
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        Samsun'da yorgun merminin isabet ettiği kadın yaralandı
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        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde düğün sırasında havaya ateş edilmesi sonucu yorgun merminin isabet ettiği kadın, yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, İstanbul'da yaşayan ve Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Samsun'a gelen Emine Ünal (40), İncesu Mahallesi'ndeki bir düğüne katıldı.

        Düğün sırasında havaya ateş açılması sonucu yorgun merminin omzuna isabet etmesiyle yaralanan Ünal, yakınları tarafından Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Ünal, buradaki müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi.

        Jandarma, havaya ateş eden kişinin bulunması için soruşturma başlattı.

        Tedavisinin ardından taburcu edilen Emine Ünal, AA muhabirine, talihsiz bir olay yaşadığını belirterek, "En büyük şansım, kafama isabet etmedi. Ölebilirdim. Artık çağ dışı eğlenceye 'dur' desinler. Başka insanların canı yanmasın." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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