Samsun'da aracında ruhsatsız silah bulunan zanlı yakalandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde aracında ruhsatsız tabanca bulunan şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde aracında ruhsatsız tabanca bulunan şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapıldı.
Aramada 2 ruhsatsız tabanca ile 16 tabanca fişeği ele geçirildi.
Olayla ilgili M.K. gözaltına alındı.
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