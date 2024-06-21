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        Samsun'da çatı katında çıkan yangın söndürüldü

        Samsun'un Bafra ilçesinde çatı katında çıkan yangın hasara yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 15:22 Güncelleme: 21.06.2024 - 15:23
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        Samsun'da çatı katında çıkan yangın söndürüldü
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        Samsun'un Bafra ilçesinde çatı katında çıkan yangın hasara yol açtı.

        Alparslan Mahallesi Çiftlik Sokak'ta 3 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

        Yangın nedeniyle çatı katında hasar meydana geldi.

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