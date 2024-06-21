Samsun'da çatı katında çıkan yangın söndürüldü
Samsun'un Bafra ilçesinde çatı katında çıkan yangın hasara yol açtı.
Samsun'un Bafra ilçesinde çatı katında çıkan yangın hasara yol açtı.
Alparslan Mahallesi Çiftlik Sokak'ta 3 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.
Yangın nedeniyle çatı katında hasar meydana geldi.
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