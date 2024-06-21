Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım'da bir iş yerine kaçak tütün getirildiği ve piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine çalışma yürüttü.
Yapılan operasyonda 3 bin 200 dolu makaron (filtreli sigara kağıdı), 11 nargile aroması ve 10 elektronik sigara ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.