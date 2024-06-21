Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım'da bir iş yerine kaçak tütün getirildiği ve piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine çalışma yürüttü.

Yapılan operasyonda 3 bin 200 dolu makaron (filtreli sigara kağıdı), 11 nargile aroması ve 10 elektronik sigara ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.