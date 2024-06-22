Samsun'da polis uyuşturucuyla mücadelede çalışmalarını sürdürüyor

Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadelede farkındalık oluşturmaya yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

Polis ekipleri, İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde yoğunluk bulunan yerlerde uyuşturucu ile mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla çalışma yaptı.

Narkorehber görevlilerince bu kapsamda 1450 kişiye ulaşılarak, "UYUMA" ile "NARVAS" uygulamaları tanıtıldı.

Ekiplerce konu ile ilgili broşür de dağıtıldı.