Samsun'da düğünde havaya ateş açan 3 zanlı yakalandı
Samsun'un Yakakent ilçesinde düğünde havaya ateş açtığı belirlenen 3 kişi yakalandı.
Samsun'un Yakakent ilçesinde düğünde havaya ateş açtığı belirlenen 3 kişi yakalandı.
Samsun Emniyet Müdürlüğünce düğün ve benzeri organizasyonlarda can güvenliğinin korunması, kamu düzeninin sağlanması kapsamında havaya ateş açılmasının önlenmesine yönelik bir dizi tedbir alındı.
Bu kapsamda Yakakent ilçesinde bir düğün merasiminde havaya ateş açtıkları tespit edilen N.K, E.K. ve N.S.B. gözaltına alındı.
Zanlıların üzerinde yapılan aramada bir ruhsatsız, bir taşıma ruhsatlı, bir de kurusıkı tabanca ile çok sayıda tabanca fişeği ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçundan adli işlem başlatıldı, ayrıca 8 bin 322 lira idari para cezası uygulandı.
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