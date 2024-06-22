Samsun'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Samsun'un Terme ilçesinde hakkında 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Samsun'un Terme ilçesinde hakkında 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "kasten öldürme" suçundan aranan ve 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Ü.A'yı (61) saklandığı adreste yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.