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        Samsun'da önündeki traktörden savrulan 13 bin 600 lirayı bulan kişi, parayı sahibine verdi

        Samsun'un Havza ilçesinde aracıyla giderken önündeki traktörde bulunan kişiden çevreye savrulan 13 bin 600 lirayı bulan kişi, parayı sahibine teslim etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 16:36 Güncelleme: 22.06.2024 - 16:36
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        Samsun'da önündeki traktörden savrulan 13 bin 600 lirayı bulan kişi, parayı sahibine verdi
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        Samsun'un Havza ilçesinde aracıyla giderken önündeki traktörde bulunan kişiden çevreye savrulan 13 bin 600 lirayı bulan kişi, parayı sahibine teslim etti.

        İlçede esnaflık yapan Hüseyin Satılmış, dün vefat eden babası için düzenlenen mevlit programına katılmak amacıyla aracıyla evine giderken, Aslançayırı Mahallesi mevkisinde önünde giden traktörden kağıtların savrulduğunu gördü.

        Aracını durdurarak kağıtların para olduğunu anlayan Satılmış, yola ve araziye dağılan 13 bin 600 lirayı topladı.

        Satılmış'ın çevredeki mahallelerin muhtarlarına haber vermesi sayesinde paranın, Sivrikese Mahallesi'nde ikamet eden Zülkarneyn Özgen'e ait olduğu belirlendi.

        Özgen ile bir araya gelen Satılmış, bulduğu parayı teslim etti.

        Özgen, Satılmış'a teşekkür ederek, "Canlı hayvan pazarından hayvan almaya gittim ancak alamadan döndüm. 20 bin lira para vardı üzerimde. Traktör ile dönerken cebimde bulunan paranın 15 bin lirası düşmüş, fark etmedim. Daha sonra kardeşim bana ulaştı, çok mutlu oldum." dedi.

        Satılmış ise dün öğle vakti evine giderken önündeki traktörden para saçıldığını gördüğünü dile getirerek, şunları kaydetti:

        "İlk olarak kağıt parçası sandım. Para olduğunu fark edince durdum. Yola ve araziye dağılan parayı toplamaya başladım. Orada bir de çoban vardı, o da yardım etti. Traktöre seslendim ama durmadı. Biz parayı toplayana kadar gözden kayboldu. Mevlitten sonra çevre mahallelere haber verdim, parayı düşüreni bulmak için. Telefon numaramı bırakmıştım. Bana geri dönüş yaptılar. 13 bin 600 lira topladım, şimdi sahibine teslim ediyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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