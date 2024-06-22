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        Samsun'da adrenalin tutkunları uçurtma sörfüyle tanışıyor

        Samsun'da adrenalin tutkunları, Atakum ilçesi sahilinde uçurtma sörfü (kitesurf) eğitimi alıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 16:37 Güncelleme: 22.06.2024 - 16:40
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        Samsun'da adrenalin tutkunları uçurtma sörfüyle tanışıyor
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        Samsun'da adrenalin tutkunları, Atakum ilçesi sahilinde uçurtma sörfü (kitesurf) eğitimi alıyor.

        Karadeniz'de en uzun sahil şeridine sahip olan Samsun, su sporları meraklılarına çeşitli fırsatlar sunuyor.

        Atakum sahilinde bir araya gelen adrenalin tutkunları, sahil kenarında uçurtma sörfü eğitimi yaparak eğlenceli vakit geçiriyor.

        Güzelyalı Mahallesi mevkisinde kitesurf eğitimi alanlar, çevredekilerce de ilgiyle takip ediliyor.

        Kitesurf sporunu hobi olarak yapan Yaşar Yılmaz, AA muhabirine, İncesu, Yörükler ve Fener, Bafra bölgesi kıyı kordonunda bu sporu rüzgar el verdiği sürece yaptıklarını belirterek, "Ben üç yıldan beri bu sporu yapıyorum. Beş kişilik ekibiz, yeni yeni öğrenmek isteyen arkadaşlarımız da var. Onlara da elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz ama bunu için herhangi bir ücret karşılığı yapmıyoruz." dedi.

        Yılmaz, 49 yaşında olduğunu, insanların, "Babam yaşında adam bu sporu yapıyor' dediklerini anlatarak, "Kimisi ön yargılı davranıyor. 'Bu spor burada yapılır mı?' gibi sözler söylenebiliyor. Bu algıyı biraz da olsa kırabildik." ifadesini kullandı.

        Uçurtma sörfünü yapabilmek için saatte 20-30 kilometre rüzgar hızı gerektiğini vurgulayan Yılmaz, "Rüzgara göre de uçurtmanın büyüğünü veya küçüğünü seçiyoruz. Kimisine göre hava kötü olabilir ama bu sporu yapanlar için güzel bir hava." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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