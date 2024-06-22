Samsun'da hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
Samsun'un Bafra ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un Bafra ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
İlayda K. (20) yönetimindeki 55 HC 985 plakalı hafif ticari araç, Mevlana Mahallesi Bakırpınar köyü yolunda Murat K'nin (23) kullandığı 18 DS 194 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, sağlık ekibince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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