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        Samsun'da hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 19:38 Güncelleme: 22.06.2024 - 19:38
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        Samsun'da hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

        İlayda K. (20) yönetimindeki 55 HC 985 plakalı hafif ticari araç, Mevlana Mahallesi Bakırpınar köyü yolunda Murat K'nin (23) kullandığı 18 DS 194 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, sağlık ekibince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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