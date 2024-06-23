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        Samsun'da köpeğe vurmamak için manevra yapınca bariyere çarpan araçtaki 3 kişi yaralandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde köpeğe vurmamak için menevra yapması sonucu bariyere çarpan otomobildeki aynı aileden 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 09:07 Güncelleme: 23.06.2024 - 09:07
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        Samsun'da köpeğe vurmamak için manevra yapınca bariyere çarpan araçtaki 3 kişi yaralandı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde köpeğe vurmamak için menevra yapması sonucu bariyere çarpan otomobildeki aynı aileden 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Ömer D. (31) yönetimindeki 55 AAD 879 plakalı otomobil, Samsun-Sinop kara yolu Kavakpınar Mahallesi'nde aniden önüne çıkan köpeğe vurmamak için manevra yapınca refüjdeki bariyere çarparak durabildi.

        Kazada sürücü ile araçta bulunan eşi Ünzile (29) ve 5 aylık bebekleri Hüseyin Alperen D. yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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