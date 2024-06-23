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        Trafikte tartıştıkları kişileri darbettikleri iddiasıyla yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı

        Samsun'un Kavak ilçesinde trafikte tartıştıkları kişileri darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 11:28 Güncelleme: 23.06.2024 - 11:28
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        Trafikte tartıştıkları kişileri darbettikleri iddiasıyla yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı
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        Samsun'un Kavak ilçesinde trafikte tartıştıkları kişileri darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde Ankara-Samsun kara yolu Üçhanlar Mahallesi mevkisinde araçlarıyla seyreden aynı aileden S.O.Ö. (31), L.Ö. (70) ve K.Ö. (50) ile A.R.Ö. (46) ve oğlu Y.Ö. (17) arasında trafik anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine S.O.Ö, L.Ö. ve K.Ö, baba ve oğlu tarafından darbedildi, araçlarına zarar verildi.

        İhbar üzerine olay yerine giden jandarma ekiplerince A.R.Ö. ve Y.Ö. gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından Y.Ö, sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe, "Kasten yaralama, tehdit, hakaret ve mala zarar verme" suçlamasıyla tutuklandı, babası A.R.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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