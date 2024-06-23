Trafikte tartıştıkları kişileri darbettikleri iddiasıyla yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı

Samsun'un Kavak ilçesinde trafikte tartıştıkları kişileri darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde Ankara-Samsun kara yolu Üçhanlar Mahallesi mevkisinde araçlarıyla seyreden aynı aileden S.O.Ö. (31), L.Ö. (70) ve K.Ö. (50) ile A.R.Ö. (46) ve oğlu Y.Ö. (17) arasında trafik anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine S.O.Ö, L.Ö. ve K.Ö, baba ve oğlu tarafından darbedildi, araçlarına zarar verildi.

İhbar üzerine olay yerine giden jandarma ekiplerince A.R.Ö. ve Y.Ö. gözaltına alındı.