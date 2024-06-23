Samsun'da silahlı kavgada bir kişi yaralandı
Samsun'un Bafra ilçesinde tartıştığı kişiyi silahla yaralayan şüphali gözaltına alındı.
Samsun’un Bafra ilçesinde tartıştığı kişiyi silahla yaralayan şüphali gözaltına alındı.
Koşu Mahallesi'nde dün gece bir düğünde Z.B. ve A.K. arasında kavga çıktı.
Düğünden ayrılan taraflar daha sonra başka bir yerde tekrar karşılaştı. İkili arasında çıkan kavgada Z.B, A.K.'yi silahla omzundan vurarak yaraladı.
Yaralı A.K, özel bir araçla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olaydan sonra kaçan şüpheli Z.B. ise jandarma ekiplerince yakalandı.
Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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