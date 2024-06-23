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        Samsun'da silahlı kavgada bir kişi yaralandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde tartıştığı kişiyi silahla yaralayan şüphali gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 12:07 Güncelleme: 23.06.2024 - 12:07
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        Samsun'da silahlı kavgada bir kişi yaralandı
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        Samsun’un Bafra ilçesinde tartıştığı kişiyi silahla yaralayan şüphali gözaltına alındı.

        Koşu Mahallesi'nde dün gece bir düğünde Z.B. ve A.K. arasında kavga çıktı.

        Düğünden ayrılan taraflar daha sonra başka bir yerde tekrar karşılaştı. İkili arasında çıkan kavgada Z.B, A.K.'yi silahla omzundan vurarak yaraladı.

        Yaralı A.K, özel bir araçla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Olaydan sonra kaçan şüpheli Z.B. ise jandarma ekiplerince yakalandı.

        Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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