Ahşap kaşık ustası hemşire, sanatını gelecek nesillere aktarmak için çaba gösteriyor

ERKUT KARGIN - Osmaniyeli 46 yaşındaki hemşire Fatih Türkmenoğlu, küçük yaşlarda öğrendiği ahşap kaşık yapımını gelecek nesillere aktarmak için çaba sarf ediyor.

Dede mesleğinin üçüncü kuşak temsilcisi Türkmenoğlu, 13 yıl önce Osmaniye Devlet Hastanesinde hemşire olarak göreve başladıktan sonra ahşap kaşık yapımını hobi olarak sürdürdü.

Türkmenoğlu, işinden arta kalan zamanlarında, evinin bahçesindeki atölyede sandal ve zeytin ağaçlarından oyarak ürettiği ahşap kaşığın yanı sıra yaptığı tespih ve süs eşyalarının bazılarını sergiliyor, bazılarını da yakınlarına hediye ediyor.

Yaklaşık 6 yıl önce Kültür ve Turizm Bakanlığınca "ahşap kaşık yapım ustası olarak somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı" ünvanına layık görülen Türkmenoğlu, sanatını temsil etmek için farklı illerde düzenlenen festival ve etkinliklere katılıp ücretsiz atölye eğitimi veriyor.

Bu işi dedesi ve amcasından öğrendiğini belirten Türkmenoğlu, "Üçüncü kuşak olarak bu işi yapıyorum. Zevk alarak, hoşlanarak yapıyorum, stres atıyorum. Bu beni rahatlatıyor. Bir yerde terapi olarak görüyorum bu işi." dedi.

Sandal ve zeytin ağaçlarından yaptığı kaşıkların klasik kaşığa göre daha dekoratif olduğunu dile getiren Türkmenoğlu, "Atölyemde yaptığım ürünleri sergileyerek mesleği yaşatmaya gayret gösteriyorum. Devlet memuru olduktan sonra da bırakmadım. Hastanenin stresini bununla atıyorum, rahatlıyorum." ifadesini kullandı.