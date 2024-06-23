Samsun'da silahlı kavgada 6 kişi gözaltına alındı
Samsun'un merkez Atakum ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya ilişkin 6 kişi gözaltına alındı.
Samsun'un merkez Atakum ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya ilişkin 6 kişi gözaltına alındı.
Güzelyalı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki bir restoran önünde A.O, S.K, M.O.Ç. ile İ.C, S.Ü. ve K.K. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine S.K. ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi silahla ateş etmeye başladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, olaya karışan 6 kişiyi gözaltına aldı.
Olayda kullanılan 2 tabanca ise ekiplerce ele geçirildi.
Kaçan 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik polis ekiplerinin çalışması sürüyor.
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