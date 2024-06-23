Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da silahlı kavgada 6 kişi gözaltına alındı

        Samsun'un merkez Atakum ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya ilişkin 6 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 13:13 Güncelleme: 23.06.2024 - 13:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da silahlı kavgada 6 kişi gözaltına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'un merkez Atakum ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya ilişkin 6 kişi gözaltına alındı.

        Güzelyalı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki bir restoran önünde A.O, S.K, M.O.Ç. ile İ.C, S.Ü. ve K.K. arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine S.K. ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi silahla ateş etmeye başladı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, olaya karışan 6 kişiyi gözaltına aldı.

        Olayda kullanılan 2 tabanca ise ekiplerce ele geçirildi.

        Kaçan 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik polis ekiplerinin çalışması sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        3 gün boyunca takip edip vahşice katletti, dakikalarca başında bekledi: İşte caninin ifadesi
        3 gün boyunca takip edip vahşice katletti, dakikalarca başında bekledi: İşte caninin ifadesi
        Otogar tıktık tıklım!
        Otogar tıktık tıklım!
        Kapıyı açıp kurtuldu!
        Kapıyı açıp kurtuldu!
        Kurban Bayramı tatilinde 30 binlik nüfus 500 bine çıktı: 450 ton çöp toplandı
        Kurban Bayramı tatilinde 30 binlik nüfus 500 bine çıktı: 450 ton çöp toplandı
        TBMM'de 'kripto para' görüşmesi başlıyor
        TBMM'de 'kripto para' görüşmesi başlıyor
        Antalya'da denize girilebilecek en güzel plajlar!
        Antalya'da denize girilebilecek en güzel plajlar!
        Genç kadına sokakta kanlı pusu!
        Genç kadına sokakta kanlı pusu!
        Fatih Terim'den Montella çağrısı!
        Fatih Terim'den Montella çağrısı!
        Güvenlik korucularının otomobili şarampole devrildi: 1 ölü, 4 ağır yaralı
        Güvenlik korucularının otomobili şarampole devrildi: 1 ölü, 4 ağır yaralı
        Yaşları 12 ve 14! İki kardeş otelde ölü bulundu
        Yaşları 12 ve 14! İki kardeş otelde ölü bulundu
        Dünyanın en mutlu şehirleri
        Dünyanın en mutlu şehirleri
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        3 kez mutlak ölümden döndü
        3 kez mutlak ölümden döndü
        Bayram tatilinde acı bilanço: 8 günde 68 can kaybı
        Bayram tatilinde acı bilanço: 8 günde 68 can kaybı
        Müzik tarihinin en büyük satışı
        Müzik tarihinin en büyük satışı
        Edirne'de göletteki toplu balık ölümlerine inceleme: Geleceğimizi katletmişler
        Edirne'de göletteki toplu balık ölümlerine inceleme: Geleceğimizi katletmişler
        Kahvedeki toksin ve yapabilecekleri
        Kahvedeki toksin ve yapabilecekleri
        "İlk düşman hoca oluyor!"
        "İlk düşman hoca oluyor!"
        Ronaldo çılgınlığı!
        Ronaldo çılgınlığı!
        A Milli Takımımız gruptan nasıl çıkar?
        A Milli Takımımız gruptan nasıl çıkar?

        Benzer Haberler

        Ahşap kaşık ustası hemşire, sanatını gelecek nesillere aktarmak için çaba g...
        Ahşap kaşık ustası hemşire, sanatını gelecek nesillere aktarmak için çaba g...
        Samsun'da silahlı kavgada bir kişi yaralandı
        Samsun'da silahlı kavgada bir kişi yaralandı
        Trafikte tartıştıkları kişileri darbettikleri iddiasıyla yakalanan 2 zanlıd...
        Trafikte tartıştıkları kişileri darbettikleri iddiasıyla yakalanan 2 zanlıd...
        Samsun'da köpeğe vurmamak için manevra yapınca bariyere çarpan araçtaki 3 k...
        Samsun'da köpeğe vurmamak için manevra yapınca bariyere çarpan araçtaki 3 k...
        Samsun'da hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Samsun'da hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Samsun'da adrenalin tutkunları uçurtma sörfüyle tanışıyor
        Samsun'da adrenalin tutkunları uçurtma sörfüyle tanışıyor