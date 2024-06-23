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        Samsun'da iki gün önce denizde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor

        Samsun'un Terme ilçesinde iki gün önce denizde kaybolan gencin bulunması amacıyla çalışmalar devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 13:32 Güncelleme: 23.06.2024 - 13:32
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        Samsun'da iki gün önce denizde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor
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        Samsun'un Terme ilçesinde iki gün önce denizde kaybolan gencin bulunması amacıyla çalışmalar devam ediyor.

        Ekiplerce, 22 yaşındaki Cihan Yılmaz için helikopter ve dronun yanı sıra karadan ve denizden de çalışma yürütülüyor.

        Olay yerinde incelemede bulunan Terme Kaymakamı Metin Maytalman, AA muhabirine, 90 personelin arama çalışmalarına katıldığını söyledi.

        Maytalman, "Samsun Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı, AFAD, itfaiye, jandarma dalgıçları, dron ve botlarla denizde ve kıyı boyunca arıyorlar. Belli aralıklarla sahil güvenlik helikopteri de sorti yapıyor. Ayrıca yerel ekipler ve balıkçılar da arama faaliyetine destek veriyor." diye konuştu.

        Kızılay da bölgede iaşe hizmeti sunuyor.

        Evlilik hazırlığındaki Cihan Yılmaz'ın yakın zamanda düğününün planlandığı öğrenildi.

        Taşlık Mahallesi'nde üç arkadaşıyla iki gün önce denize giren Yılmaz gözden kaybolmuş, ihbar üzerine arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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