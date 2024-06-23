Samsun'da iki gün önce denizde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor

Samsun'un Terme ilçesinde iki gün önce denizde kaybolan gencin bulunması amacıyla çalışmalar devam ediyor.

Ekiplerce, 22 yaşındaki Cihan Yılmaz için helikopter ve dronun yanı sıra karadan ve denizden de çalışma yürütülüyor.

Olay yerinde incelemede bulunan Terme Kaymakamı Metin Maytalman, AA muhabirine, 90 personelin arama çalışmalarına katıldığını söyledi.

Maytalman, "Samsun Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı, AFAD, itfaiye, jandarma dalgıçları, dron ve botlarla denizde ve kıyı boyunca arıyorlar. Belli aralıklarla sahil güvenlik helikopteri de sorti yapıyor. Ayrıca yerel ekipler ve balıkçılar da arama faaliyetine destek veriyor." diye konuştu.