Samsun'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü
Samsun'un Alaçam ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Samsun’un Alaçam ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Hasan Berkay Eyvaz’ın (23) kullandığı 57 AAC 849 plakalı motosiklet, Samsun-Sinop kara yolu Etyemez mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Eyvaz, kaldırıldığı Alaçam Devlet Hastanesi’nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.