Samsun'da bayram sonrası kara yolları çevresinde temizlik çalışması yapıldı

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince yol kenarında biriken çöplerin ve hayvansal atıkların temizlendiğini dile getiren Kurnaz, vatandaşların yolculuklarını hijyenik ortamlarda yapabilmesi için çalışmayı, özellikle yoğunluğun yaşandığı Samsun-Ankara kara yolundaki dinlenme alanları ve çevrelerinde gerçekleştirdiklerini söyledi.

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