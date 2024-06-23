Samsun'da bayram sonrası kara yolları çevresinde temizlik çalışması yapıldı
Samsun'da Kurban Bayramı tatili dolayısıyla ulaşım yoğunluğu yaşanan bölgelerde temizlik çalışması yürütüldü.
Samsun'da Kurban Bayramı tatili dolayısıyla ulaşım yoğunluğu yaşanan bölgelerde temizlik çalışması yürütüldü.
İlkadım Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, bayram tatilinde kara yolu kenarlarına atılan çöplerin temizlenmesi için harekete geçti.
Kent girişindeki çöpleri toplayan ekipler, daha sonra Samsun-Ankara kara yolunda dinlenme alanlarındaki çöpleri temizledi.
İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Kurban Bayramı ve sonrasında ulaşım yoğunluğu yaşanan yerlerde temizlik çalışması yürüttüklerini bildirdi.
Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince yol kenarında biriken çöplerin ve hayvansal atıkların temizlendiğini dile getiren Kurnaz, vatandaşların yolculuklarını hijyenik ortamlarda yapabilmesi için çalışmayı, özellikle yoğunluğun yaşandığı Samsun-Ankara kara yolundaki dinlenme alanları ve çevrelerinde gerçekleştirdiklerini söyledi.
Kurnaz, rastgele atılan çöplerin sağlığı tehdit edeceğini vurgulayarak, vatandaşları çevreye karşı duyarlı olmaya çağırdı.
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