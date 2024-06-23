Samsun'da bir kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı
Samsun'un Bafra ilçesinde tartıştığı kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde tartıştığı kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı.
Koşu Mahallesi'nde bir düğünde Z.B. ve A.K. arasında tartışma çıktı.
Daha sonra düğünden ayrılan taraflar, başka bir yerde karşılaştı. Aralarında çıkan kavgada Z.B, A.K'ye silahla ateş etti.
Omzundan yaralanan A.K, özel araçla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayın ardından kaçan Z.B. ise jandarma ekiplerince yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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