Samsun'daki trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Dursun Ali T. idaresindeki 55 RB 851 plakalı minibüs, Salıpazarı-Çarşamba kara yolu Avut mevkisinde aynı yönde seyreden Mehmet Ç'nin kullandığı 06 YA 5493 plakalı otomobille çarpıştı.

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