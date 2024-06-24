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        Samsun'daki trafik kazasında 5 kişi yaralandı

        Samsun'un Salıpazarı ilçesinde minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 01:00 Güncelleme: 24.06.2024 - 01:00
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        Samsun'daki trafik kazasında 5 kişi yaralandı
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        Samsun'un Salıpazarı ilçesinde minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Dursun Ali T. idaresindeki 55 RB 851 plakalı minibüs, Salıpazarı-Çarşamba kara yolu Avut mevkisinde aynı yönde seyreden Mehmet Ç'nin kullandığı 06 YA 5493 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, şarampole devrildi.

        Kazada sürücülerle araçlarda bulunan Ümit B, İsmail Ç. ve Yeliz Ç. yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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