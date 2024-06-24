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        Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 09:02 Güncelleme: 24.06.2024 - 09:02
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        Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Zeynep K. (25) idaresindeki 55 NS 326 plakalı otomobil, İshaklı Mahallesi Musa Cevher Dudayev Bulvarı'ndaki ışıklı kavşakta Uğur Y'nin (35) kullandığı 10 AAR 879 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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