Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı
Samsun'un Bafra ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Zeynep K. (25) idaresindeki 55 NS 326 plakalı otomobil, İshaklı Mahallesi Musa Cevher Dudayev Bulvarı'ndaki ışıklı kavşakta Uğur Y'nin (35) kullandığı 10 AAR 879 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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