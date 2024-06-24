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        Samsun'daki silahlı kavgayla ilgili yakalanan 8 zanlı adliyede

        Samsun'un Atakum ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 8 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 13:27 Güncelleme: 24.06.2024 - 13:27
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        Samsun'daki silahlı kavgayla ilgili yakalanan 8 zanlı adliyede
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        Samsun'un Atakum ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 8 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

        Samsun Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu yakalanan 8 zanlının, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi.

        Güzelyalı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki bir restoranın önünde, 23 Haziran'da, aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada A.O, S.K, M.O.Ç, İ.C, S.Ü. ve K.K. yaralanmış, olayla ilgili 8 şüpheli gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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