Samsun'daki silahlı kavgayla ilgili yakalanan 8 zanlı adliyede

Güzelyalı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki bir restoranın önünde, 23 Haziran'da, aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada A.O, S.K, M.O.Ç, İ.C, S.Ü. ve K.K. yaralanmış, olayla ilgili 8 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Samsun'un Atakum ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 8 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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