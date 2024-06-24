Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ni bayram tatilinde 8 bin 500 kişi gezdi

        UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, Kurban Bayramı tatili döneminde yerli ve yabancı ziyaretçilerin uğrak noktası oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 15:47 Güncelleme: 24.06.2024 - 15:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ni bayram tatilinde 8 bin 500 kişi gezdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, Kurban Bayramı tatili döneminde yerli ve yabancı ziyaretçilerin uğrak noktası oldu.

        Samsun Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ni 9 günlük Kurban Bayramı tatili döneminde 8 bin 500 kişi ziyaret etti.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Kızılırmak Deltası'nı ziyaret edenlerin hoşça vakit geçirdiğini belirtti.

        Samsun'u turizmin merkezi haline getirmek için çalışmalara devam ettiklerini aktaran Doğan, şunları kaydetti:

        "Turizmde odak Samsun, hedefiyle şehrimize hizmet etmeye, potansiyelimizi daha yukarı çıkarmak için çalışmaya devam ediyoruz. Samsun'umuz 17 ilçesiyle doğa harikası bir şehir. Önceliğimiz bu güzellikleri daha da ön plana çıkartmak olacak. Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti de Samsun turizmi için çok önemli bir değer. Deltaya ilgiyi artırmak ve ziyaretçilerimize en iyi deneyimi sunma adına Kızılırmak Doğanca Kafe Ziyaretçi Merkezi, bungalov evler ve otantik kıl çadırı yeniden hizmete açtık. Tesislerin açılmasıyla ilginin de arttığına tanık olduk. Burası doğa tutkunları ve kuş gözlemcileri için muhteşem floraya sahip. Ziyaretçilerimizi Kızılırmak Deltası'nın büyüleyici doğasını keşfetmeye, huzur dolu anların tadını çıkarmaya bekliyoruz."

        - Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti

        Samsun'un 19 Mayıs, Bafra ve Alaçam ilçeleri sınırlarında bulunan ve 56 bin hektar alana sahip Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, Türkiye'de yaban hayatının korunduğu en önemli noktalar arasında yer alıyor.

        Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin 5 bin 174 hektarlık kısmı yaban hayatı geliştirme alanı kapsamında Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile koruma altında bulunuyor. Araç girişine 2018 Temmuz ayında kapatılan deltada irili ufaklı 20 göl ile büyük bataklık ve sazlık alanlar yer alıyor.

        Avrupa Kuş Alanları Envanteri'ndeki en önemli dört kriterden üçüne sahip olan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde 365 kuş türü görülebiyor. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan 24 kuş türünün 15'i de burada kayıt altına alındı.

        Zengin biyolojik çeşitliğe sahip delta, göç sırasında Karadeniz'i doğrudan aşan kuş türleri için de yaşamsal önem taşıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        25 yaşında hayata veda! Kübra'nın son görüntüsü!
        25 yaşında hayata veda! Kübra'nın son görüntüsü!
        Yeryüzünün MR'ını çektiler, diri fay hattını ortaya çıkardılar
        Yeryüzünün MR'ını çektiler, diri fay hattını ortaya çıkardılar
        İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu ve 'Azmanbüs' açıklaması
        İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu ve 'Azmanbüs' açıklaması
        Aile Bakanlığı da itiraz etti! Tartışılan beraat kararı!
        Aile Bakanlığı da itiraz etti! Tartışılan beraat kararı!
        Marmara Denizi'nde yakalandı: Zehirli trakonya balığı amatör balıkçıyı hastanelik etti
        Marmara Denizi'nde yakalandı: Zehirli trakonya balığı amatör balıkçıyı hastanelik etti
        Getir ikiye bölünüyor
        Getir ikiye bölünüyor
        "Arda ile Montella arasında sorun yok"
        "Arda ile Montella arasında sorun yok"
        Veda yemeğinde başsavcı avukatın hayatını kurtardı
        Veda yemeğinde başsavcı avukatın hayatını kurtardı
        İşte Ferdi Kadıoğlu için istenen bonservis!
        İşte Ferdi Kadıoğlu için istenen bonservis!
        İzmarit faciası! Kara yolu alevlerin arasında kaldı
        İzmarit faciası! Kara yolu alevlerin arasında kaldı
        "Son 16 turuna yükseleceğiz"
        "Son 16 turuna yükseleceğiz"
        Tembellikten kurtulmak için 8 yöntem!
        Tembellikten kurtulmak için 8 yöntem!
        Köpekbalığı saldırısında hayatını kaybetti
        Köpekbalığı saldırısında hayatını kaybetti
        Yüzde 25'te son günler
        Yüzde 25'te son günler
        Kızına nazire yaptı
        Kızına nazire yaptı
        Bilinmeyen tehdit: Zor fark ediliyor! Ne zaman doktora başvurmalı?
        Bilinmeyen tehdit: Zor fark ediliyor! Ne zaman doktora başvurmalı?
        Çıralı'da deniz kaplumbağası yuva sayısında 30 yılın rekoru bekleniyor
        Çıralı'da deniz kaplumbağası yuva sayısında 30 yılın rekoru bekleniyor
        Montella'ya tepki, Arda'ya destek
        Montella'ya tepki, Arda'ya destek
        Ay - yıldız dövmesi yaptırdılar
        Ay - yıldız dövmesi yaptırdılar
        Otomotivde '1 milyonun' ayak sesleri
        Otomotivde '1 milyonun' ayak sesleri

        Benzer Haberler

        Eğlence mekanında silahlı kavga; 6 yaralı, 8 gözaltı
        Eğlence mekanında silahlı kavga; 6 yaralı, 8 gözaltı
        Samsun'daki silahlı kavgayla ilgili yakalanan 8 zanlı adliyede
        Samsun'daki silahlı kavgayla ilgili yakalanan 8 zanlı adliyede
        Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı
        Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı
        Samsun'daki trafik kazasında 5 kişi yaralandı
        Samsun'daki trafik kazasında 5 kişi yaralandı
        Samsun'da bir kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı
        Samsun'da bir kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı
        Samsun'da bayram sonrası kara yolları çevresinde temizlik çalışması yapıldı
        Samsun'da bayram sonrası kara yolları çevresinde temizlik çalışması yapıldı