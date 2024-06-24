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        Havza'da yaz Kur'an kursları hazırlıkları tamamlandı

        Havza Müftüsü Cemil Alıcı, bu yıl, "Yaza Kur'an'la merhaba" sloganıyla 1 Temmuz'da başlayacak yaz Kur'an kursları için hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 16:47 Güncelleme: 24.06.2024 - 16:48
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        Havza'da yaz Kur'an kursları hazırlıkları tamamlandı
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        Havza Müftüsü Cemil Alıcı, bu yıl, "Yaza Kur'an'la merhaba" sloganıyla 1 Temmuz'da başlayacak yaz Kur'an kursları için hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

        Alıcı, AA muhabirine, 1 Temmuz itibarıyla başlayacak yaz Kur'an kursları için devam eden kayıtların 8 Temmuz'a kadar süreceğini belirtti.

        16 Ağustos'ta sona erecek kurslardan 4 ila 22 yaş arası çocuk ve gençlerin faydalanabileceğini anlatan Alıcı, "Kur'an kurslarının aileler ve çocukları için iyilik ve güzelliklere vesile olacağı inancındayız. Özellikle yaz tatilinde çocuklarımız yüce dinimiz İslam'ı, kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i ve Peygamberimizin ahlakını öğrenmekte." dedi.

        Kurslarda sadece Kur'an-ı Kerim değil, çocuklara hayatları boyu lazım olacak bilgileri de verdiklerini dile getiren Alıcı, "Kurslarımızda oluşan sosyal ortamlarda çocuklarımız namaz, Kur'an-ı Kerim ve bunun gibi dini bilgileri alırken, İslam'ın gereklerinden paylaşma ve yardımlaşma gibi değerlerimizi de öğreniyor. Kurslarımızda Gençlik ve Spor Müdürlüğümüz ile Emniyet Müdürlüğümüz iş birliğinde çocuk ve gençlerimize yönelik kurslar ve eğitimler de düzenlenecek." diye konuştu.

        Alıcı, kurslara hazırlık kapsamında görev yapacak din görevlilerine hizmet içi eğitim verildiğini kaydetti.

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