Havza'da yaz Kur'an kursları hazırlıkları tamamlandı

Havza Müftüsü Cemil Alıcı, bu yıl, "Yaza Kur'an'la merhaba" sloganıyla 1 Temmuz'da başlayacak yaz Kur'an kursları için hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

Alıcı, AA muhabirine, 1 Temmuz itibarıyla başlayacak yaz Kur'an kursları için devam eden kayıtların 8 Temmuz'a kadar süreceğini belirtti.

16 Ağustos'ta sona erecek kurslardan 4 ila 22 yaş arası çocuk ve gençlerin faydalanabileceğini anlatan Alıcı, "Kur'an kurslarının aileler ve çocukları için iyilik ve güzelliklere vesile olacağı inancındayız. Özellikle yaz tatilinde çocuklarımız yüce dinimiz İslam'ı, kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i ve Peygamberimizin ahlakını öğrenmekte." dedi.