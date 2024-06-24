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        Samsun'da denizde kaybolan gencin bulunması için çalışmalar sürüyor

        Samsun'un Terme ilçesinde denizde kaybolan 22 yaşındaki gencin bulunması için yürütülen çalışmalar devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 18:53 Güncelleme: 24.06.2024 - 18:53
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        Samsun'da denizde kaybolan gencin bulunması için çalışmalar sürüyor
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        Samsun'un Terme ilçesinde denizde kaybolan 22 yaşındaki gencin bulunması için yürütülen çalışmalar devam ediyor.

        Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı, AFAD, itfaiye, jandarma dalgıçları, Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Sualtı Grup Amirliği dalgıç polislerden oluşan 90 kişilik ekip, Taşlık Mahallesi açıklarında denizde kaybolan Cihan Yılmaz'ın bulunması amacıyla helikopter ve dronun yanı sıra karadan ve denizden de çalışma yürütüyor.

        Ayrıca bölgedeki balıkçılar da arama çalışmalarına destek veriyor.

        Arama çalışmalarını kıyıda takip eden Cihan Yılmaz'ın amcası Uysal Yılmaz, AA muhabirine, yeğenlerine bir an önce ulaşmak istediklerini söyledi.

        Yeğeninin 21 Haziran Perşembe günü nişanlısının kına gecesine katıldığını, 29 Haziran'da ise düğününün yapılacağını belirten Yılmaz, "Cuma günü akşam 5 gibi iki kuzeniyle denize gelmiş. Boğulma tehlikesi geçiriyorlar. Komşularımız, balıkçılar iki kuzenini kurtarıyor. Cihan o sırada büyük bir dalga gelince gözden kayboluyor." dedi.

        İhbar üzerine devletin tüm kurumlarının arama kurtarma çalışmasına başladığını vurgulayan Yılmaz, "Sağ olsunlar, bizi yanlız bırakmadılar. Bugün, 4. gün. İnşallah kendisine ulaşırız. Arama kurtarma çalışmalarını takip ediyoruz. İnşallah en kısa zamanda çıkar, biz de bu acıdan kurtulmuş oluruz. Devletimiz havadan, karadan, denizden tüm imkanları kullanıyor." diye konuştu.

        Yeğenine sağ ulaşılmasında umutlarının kalmadığını anlatan Yılmaz, "Yeni nişanlanmıştı, nişanlısı da perişan oldu. Geliyor, birkaç saat burada duruyor, tekrar gidiyor. Onun da ailenin de yapacağı bir şey yok." ifadelerini kullandı.

        Kuzenleri kurtaran balıkçı Ömer Akarslan ise olay günü gezmek için sahilde bulunduğunu, imdat çığlıklarını duyunca koşup 2 kişiyi kurtardığını dile getirerek, "Cihan Yılmaz ise baygın suyun üstündeydi. Onu da almak için mücadele ettim ama alamadım. Nefesim, gücüm yetmedi. Bir anlık battı, sonradan gözden kayboldu." diye konuştu.

        Öte yandan Cihan Yılmaz'dan geriye, denizde kaybolmasından bir gün önce nişanlısının kına gecesinde cep telefonuyla çekilen mutlu anlarının görüntüsü kaldı.

        İstanbul'dan Samsun'a düğününü yapmak için gelen Cihan Yılmaz, 22 Haziran'da iki kuzeniyle girdiği denizde kaybolmuş, bunun üzerine arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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