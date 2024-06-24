Samsun'da denizde kaybolan gencin bulunması için çalışmalar sürüyor

Samsun'un Terme ilçesinde denizde kaybolan 22 yaşındaki gencin bulunması için yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı, AFAD, itfaiye, jandarma dalgıçları, Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Sualtı Grup Amirliği dalgıç polislerden oluşan 90 kişilik ekip, Taşlık Mahallesi açıklarında denizde kaybolan Cihan Yılmaz'ın bulunması amacıyla helikopter ve dronun yanı sıra karadan ve denizden de çalışma yürütüyor.

Ayrıca bölgedeki balıkçılar da arama çalışmalarına destek veriyor.

Arama çalışmalarını kıyıda takip eden Cihan Yılmaz'ın amcası Uysal Yılmaz, AA muhabirine, yeğenlerine bir an önce ulaşmak istediklerini söyledi.

Yeğeninin 21 Haziran Perşembe günü nişanlısının kına gecesine katıldığını, 29 Haziran'da ise düğününün yapılacağını belirten Yılmaz, "Cuma günü akşam 5 gibi iki kuzeniyle denize gelmiş. Boğulma tehlikesi geçiriyorlar. Komşularımız, balıkçılar iki kuzenini kurtarıyor. Cihan o sırada büyük bir dalga gelince gözden kayboluyor." dedi.

İhbar üzerine devletin tüm kurumlarının arama kurtarma çalışmasına başladığını vurgulayan Yılmaz, "Sağ olsunlar, bizi yanlız bırakmadılar. Bugün, 4. gün. İnşallah kendisine ulaşırız. Arama kurtarma çalışmalarını takip ediyoruz. İnşallah en kısa zamanda çıkar, biz de bu acıdan kurtulmuş oluruz. Devletimiz havadan, karadan, denizden tüm imkanları kullanıyor." diye konuştu.