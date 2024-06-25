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        Samsun'daki trafik kazasında 11 kişi yaralandı

        Samsun'da, kamyonla yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 1'i ağır 11 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 15:38 Güncelleme: 25.06.2024 - 15:38
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        Samsun'daki trafik kazasında 11 kişi yaralandı
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        Samsun'da, kamyonla yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 1'i ağır 11 kişi yaralandı.

        Nurullah Keskin idaresindeki 55 M 0807 plakalı yolcu minibüsü, Samsun-Sinop kara yolu İncesu Yalı Mahallesi 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu mevkisinde, aynı yönde seyreden Sezgin Arıcı yönetimindeki 55 AIC 564 plakalı kamyonla çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle kamyon, bariyeri aşarak bir evin bahçesine devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Kazada sürücülerle minibüste bulunan 9 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Kamyon sürücüsü Sezgin Arıcı'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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