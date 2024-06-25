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        Samsun'da Yaz Spor Okulları'nın açılışı yapıldı

        Samsun'da Gençlik ve Spor Bakanlığı Yaz Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları'nın açılışı dolayısıyla tören gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 16:54 Güncelleme: 25.06.2024 - 16:54
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        Samsun'da Yaz Spor Okulları'nın açılışı yapıldı
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        Samsun'da Gençlik ve Spor Bakanlığı Yaz Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları'nın açılışı dolayısıyla tören gerçekleştirildi.

        Samsun Valiliği koordinesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Atatürk Spor Salonu'nda, "Yaza hareketli giriyoruz" sloganıyla düzenlenen kursların açılış töreninde sporcular, çeşitli branşlarda tanıtım yaptı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, burada yaptığı konuşmada, yaz spor okullarıyla spor kulüplerinin altyapılarına sporcu yetiştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

        Spor kültürünü tüm topluma yaymaya çalıştıklarını belirten Dereci, okul döneminde yeterli olmayan spor antrenmanlarını yaz spor okullarıyla yoğunlaştırdıklarını anlattı.

        Dereci, Türkiye'nin ihtiyacı olan milli sporcuların yetiştirilmesinde yaz spor okullarının büyük öneme sahip olduğunun vurgulayarak, "Gençlik merkezlerimiz ve spor salonlarımızda gerekli çalışmalarımızı başlattık. Yaz kurslarımız, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Genel Müdürlüğünün kuruluş tarihine denk gelen bu tarihte 81 ilde aynı anda, aynı heyacan ve aşkla açılıyor. " dedi.

        Samsun'da 17 ilçede 45 branşta 114 antrenörle sporculara hizmet edeceklerini dile getiren Dereci, şunları kaydetti:

        "Velilerimizden beklentimiz, çocuklarımızı antrenman sahalarına eksiksiz şekilde getirmeleri. Antrenörlerimizin, 'Bu sporcu çok başarılı' dediklerinin bizimle irtibatlandırılmalarını, bizimle hareket etmelerini istiyoruz. Geleceğin sporcularını ancak böyle yetiştirebiliriz. Samsun, tesisleşme ve antrenör açısından güçlü ve zengin bir il. Bunu avantaja dönüştürmeye çalışıyoruz. Türkiye standartlarında en iyiler arasında olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Yıl içinde başarılı sporcularımız oldu. Bunlar tesadüfi işler değildir. Bu başarının altında emek ve gayret var. Bu emeği gösteren sporcularımızı ve antrenörlerimizi alkışlamak istiyorum."

        Arda Güler gibi başarılı sporcular yetiştirmek istediklerine işaret eden Dereci, "Arda Güler ile gurur duyuyoruz, Türk bayrağımızı en iyi şekilde temsil ettiği için. Her milli sporcuyu Türk bayrağı olarak görmemiz gerekiyor. O Türk bayrağını hak ettiği en yüksek noktaya yerleştirmek de bizim, sizin, hepimizin görevi." ifadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından İlkadım Gençlik Merkezi Halkoyunları ekibi ile tekvando, basketbol, cimnastik ve trambolin sporcuları gösteri sundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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