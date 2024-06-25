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        Samsun'daki silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı

        Samsun'un Atakum ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 16:55 Güncelleme: 25.06.2024 - 16:55
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        Samsun'daki silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı
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        Samsun'un Atakum ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Samsun Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu yakalanan 8 zanlı ile polis merkezine teslim olan 1 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.K. ve A.O. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Zanlılardan 4'ü savcılık, 3'ü ise hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Güzelyalı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki bir restoranın önünde 23 Haziran'da, aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada A.O, S.K, M.O.Ç, İ.C, S.Ü. ve K.K. yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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