Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da denizde kaybolan gencin bulunması için çalışmalar devam etti

        Samsun'un Terme ilçesinde denizde kaybolan 22 yaşındaki gencin bulunması için yürütülen çalışmalardan 4. günde de sonuç alınamadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 18:30 Güncelleme: 25.06.2024 - 18:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da denizde kaybolan gencin bulunması için çalışmalar devam etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'un Terme ilçesinde denizde kaybolan 22 yaşındaki gencin bulunması için yürütülen çalışmalardan 4. günde de sonuç alınamadı.

        Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı, AFAD, itfaiye, jandarma dalgıçları, Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Sualtı Grup Amirliği dalgıç polislerinden oluşan ekip, Taşlık Mahallesi açıklarında denizde kaybolan Cihan Yılmaz'ın bulunması amacıyla helikopter ve dronun yanı sıra karadan ve denizden de çalışma yürüttü.

        Arama çalışmalarını takip eden Cihan Yılmaz'ın amcası Uysal Yılmaz, AA muhabirine, yeğeniyle ilgili henüz bir ize rastlanılmadığını belirterek, "Ailesi olarak çalışmaları yakından takip ediyoruz. Bir an önce bulunmasını bekliyoruz. Çalışmalara destek veren herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

        Cihan Yılmaz'ın bulunması için çalışmalara yarın da devam edilecek.

        İstanbul'dan Samsun'a düğününü yapmak için gelen Cihan Yılmaz, 22 Haziran'da iki kuzeniyle girdiği denizde kaybolmuş, bunun üzerine arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        5 kişinin ölümüne yol açtı! Sözleri çıldırttı
        5 kişinin ölümüne yol açtı! Sözleri çıldırttı
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        25 Haziran 2024: Bugün ne oldu?
        25 Haziran 2024: Bugün ne oldu?
        Rafa Silva, Beşiktaş'ta!
        Rafa Silva, Beşiktaş'ta!
        Ukrayna'nın AB'ye katılım müzakereleri başladı
        Ukrayna'nın AB'ye katılım müzakereleri başladı
        Sürücü kapalı garajdan çıkıyordu... Korkunç an!
        Sürücü kapalı garajdan çıkıyordu... Korkunç an!
        Doktorların mümessille kuğulu ilaç oyunu: Yazılan her reçeteye bir emoji
        Doktorların mümessille kuğulu ilaç oyunu: Yazılan her reçeteye bir emoji
        Enkazdan gönderilen "Baba ben burada öleceğim" mesajı hafızalara kazınmıştı: 10 yaşındaki Elif ve 139 kişinin ölümü göz göre göre gelmiş
        Enkazdan gönderilen "Baba ben burada öleceğim" mesajı hafızalara kazınmıştı: 10 yaşındaki Elif ve 139 kişinin ölümü göz göre göre gelmiş
        Google, 'dijital telif' için TBMM'de
        Google, 'dijital telif' için TBMM'de
        "Ölümüne sebep olduğu kanıtlandı"
        "Ölümüne sebep olduğu kanıtlandı"
        Küçükçekmece Lagünü alarm veriyor: Nasıl kurtarılacak?
        Küçükçekmece Lagünü alarm veriyor: Nasıl kurtarılacak?
        "Dostların arasında"
        "Dostların arasında"
        Galatasaray, Oğuz'da beklemeye geçti!
        Galatasaray, Oğuz'da beklemeye geçti!
        İdmana Mourinho damgası!
        İdmana Mourinho damgası!
        Mesajları delil olarak kullanacak
        Mesajları delil olarak kullanacak
        "Hemen onunla sözleşme imzalamalı!"
        "Hemen onunla sözleşme imzalamalı!"
        Dolar bazında fiyatlar 18 ay öncesine döndü
        Dolar bazında fiyatlar 18 ay öncesine döndü
        İSO 500 açıklandı: TÜPRAŞ yine zirvede
        İSO 500 açıklandı: TÜPRAŞ yine zirvede
        "ABD ve Türkiye birbirinden kopamaz"
        "ABD ve Türkiye birbirinden kopamaz"
        Bayramda da hiç durmadı! 6 ayda vahim tablo
        Bayramda da hiç durmadı! 6 ayda vahim tablo

        Benzer Haberler

        Samsun'daki silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutu...
        Samsun'daki silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutu...
        Samsun'da Yaz Spor Okulları'nın açılışı yapıldı
        Samsun'da Yaz Spor Okulları'nın açılışı yapıldı
        Kamyon, yolcu minibüsüne çarpıp, bahçeye devrildi; 11 yaralı
        Kamyon, yolcu minibüsüne çarpıp, bahçeye devrildi; 11 yaralı
        Samsun'daki trafik kazasında 11 kişi yaralandı
        Samsun'daki trafik kazasında 11 kişi yaralandı
        Samsun'da denizde kaybolan gencin bulunması için çalışmalar sürüyor
        Samsun'da denizde kaybolan gencin bulunması için çalışmalar sürüyor
        Havza'da yaz Kur'an kursları hazırlıkları tamamlandı
        Havza'da yaz Kur'an kursları hazırlıkları tamamlandı