Samsun'da denizde kaybolan gencin cesedi bulundu

İstanbul'dan Samsun'a düğününü yapmak için gelen Cihan Yılmaz, 22 Haziran'da iki kuzeniyle girdiği denizde kaybolmuş, bunun üzerine arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.

Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı, AFAD, itfaiye, jandarma dalgıçları, Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Sualtı Grup Amirliği dalgıç polislerinden oluşan ekip, Taşlık Mahallesi açıklarında denizde kaybolan Cihan Yılmaz'ın bulunması amacıyla helikopter ve dronun yanı sıra karadan ve denizden de çalışma yürüttü.

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