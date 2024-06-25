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        Samsun'da denizde kaybolan gencin cesedi bulundu

        Samsun'un Terme ilçesinde denizde kaybolan 22 yaşındaki gencin cesedine ulaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 21:03 Güncelleme: 25.06.2024 - 21:03
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        Samsun'da denizde kaybolan gencin cesedi bulundu
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        Samsun'un Terme ilçesinde denizde kaybolan 22 yaşındaki gencin cesedine ulaşıldı.

        Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı, AFAD, itfaiye, jandarma dalgıçları, Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Sualtı Grup Amirliği dalgıç polislerinden oluşan ekip, Taşlık Mahallesi açıklarında denizde kaybolan Cihan Yılmaz'ın bulunması amacıyla helikopter ve dronun yanı sıra karadan ve denizden de çalışma yürüttü.

        Sahil Güvenlik ekiplerince 7 mil açıkta bulunan Yılmaz'ın cesedi, Terme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        İstanbul'dan Samsun'a düğününü yapmak için gelen Cihan Yılmaz, 22 Haziran'da iki kuzeniyle girdiği denizde kaybolmuş, bunun üzerine arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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