Samsun'da firari hükümlü yakalandı
Samsun'da, hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Samsun'da, hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Samsun Emiyet Müdürlüğü ekipleri, firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.Ş'yi (28) Altınkaya Mahallesi'nde saklandığı adreste yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
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