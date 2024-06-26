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        Samsun polisi sahilde boğulma vakalarına karşı vatandaşları uyardı

        Samsun'un Atakum ilçesinde polis ekipleri vatandaşları boğulma vakalarına karşı bilgilendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 13:05 Güncelleme: 26.06.2024 - 13:05
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        Samsun polisi sahilde boğulma vakalarına karşı vatandaşları uyardı
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        Samsun'un Atakum ilçesinde polis ekipleri vatandaşları boğulma vakalarına karşı bilgilendirdi.

        Samsun Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personelince Körfez Mahallesi sahil şeridinde, "Tedbiri Bırakma, Akıntıya Kapılma Projesi" kapsamında vatandaşlar boğulma olaylarına karşı uyarıldı.

        Suda boğulma olaylarına dikkati çekme ve farkındalık oluşturmayı amaçlayan ekipler, 146 broşür dağıttı, 275 kişiye bilgi verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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