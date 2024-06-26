Bafra'da zabıtadan iş yerlerine ruhsat denetimi

Bafra Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, iş yerlerine yönelik ruhsat denetimi gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, haksız rekabet ve kazancın önüne geçmek için ruhsatsız faaliyet gösteren iş yerlerine ruhsat almaları konusunda tebligat veriyor.

Belediye Başkanı Hamit Kılıç, iş yerlerini kayıt altına alarak haksız rekabeti önlemek istediklerini belirterek, "Ruhsat almadan faaliyet gösteren iş yerlerine verilen süre sonunda açma ve çalışma ruhsatını ibraz edemediği takdirde yasal işlem yapılacak." dedi.