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        Samsun'da uyuşturucu ve silah operasyonunda 2 kişi yakalandı

        Samsun'un Kavak ilçesinde düzenlenen uyuşturucu ve silah operasyonunda, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 13:32 Güncelleme: 26.06.2024 - 13:32
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        Samsun'da uyuşturucu ve silah operasyonunda 2 kişi yakalandı
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        Samsun'un Kavak ilçesinde düzenlenen uyuşturucu ve silah operasyonunda, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kavak İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kavak Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), R.A. ve S.A'nın uyuşturucu, silah ve mühimmat bulundurdukları bilgisini değerlendirdi.

        Ekiplerin ortak çalışması neticesinde şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 18 kök hint keneviri, 5 gram esrar, 3 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 261 fişek ve 9 kurusıkı fişeği ele geçirildi.

        Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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