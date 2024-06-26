Samsun'da 13 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu, "Kasten yaralama neticesinde ölüme sebep olma" suçundan 13 yıl 6 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A, Adalet Mahallesi'ndeki bir adreste yakalandı.

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