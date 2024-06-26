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        Samsun'da 13 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde 13 yıl 6 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 13:37 Güncelleme: 26.06.2024 - 13:37
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        Samsun'da 13 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Samsun'un İlkadım ilçesinde 13 yıl 6 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu, "Kasten yaralama neticesinde ölüme sebep olma" suçundan 13 yıl 6 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A, Adalet Mahallesi'ndeki bir adreste yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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