Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Olayla ilgili gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.D, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yaylageriş Mahallesi'nde M.D'nin (62) ev ve eklentileri ile bahçesinde arama yapıldı.

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