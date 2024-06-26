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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 19:36 Güncelleme: 26.06.2024 - 19:36
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
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        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yaylageriş Mahallesi'nde M.D'nin (62) ev ve eklentileri ile bahçesinde arama yapıldı.

        Aramada 151 kök kenevir bitkisi, 40 gram kubar esrar ve 163 tabanca fişeği ele geçirildi.

        Olayla ilgili gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.D, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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