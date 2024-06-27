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        Samsun'da iki otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 09:09 Güncelleme: 27.06.2024 - 09:09
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        Samsun'da iki otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

        M.Z.S. yönetimindeki 55 BV 444 plakalı otomobil, İsmet Paşa Mahallesi İsmet Paşa Caddesi'nde S.S'nin (36) kullandığı 55 EU 858 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle S.S. idaresindeki otomobil, yol kenarında yürüyen B.K'ye (56) de çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan otomobil sürücülerinden S.S. ile araçlarda bulunan Y.D. (8), G.S. (25) ve yaya B.K, sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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