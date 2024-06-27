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        Havza'da vatandaşlar, Çekya-Türkiye maçını meydana kurulan dev ekrandan izledi

        Samsun'un Havza ilçesinde vatandaşlar, Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu'nda Çekya ile yaptığı karşılaşmayı meydana kurulan dev ekrandan seyretti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 09:16 Güncelleme: 27.06.2024 - 09:19
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        Havza'da vatandaşlar, Çekya-Türkiye maçını meydana kurulan dev ekrandan izledi
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        Samsun'un Havza ilçesinde vatandaşlar, Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu'nda Çekya ile yaptığı karşılaşmayı meydana kurulan dev ekrandan seyretti.

        Havza Belediyesi organizasyonuyla canlı olarak yayımlanan Çekya-Türkiye karşılaşmasını Belediye Başkanı Murat İkiz ve vatandaşlar, Mehmetçik Meydanı'ndan takip etti.

        Maçı Türkiye'nin 2-1 kazanmasıyla vatandaşlar, sevinç gösterisinde bulundu.

        İkiz, Milli Takım'ın başarısından dolayı gurur duyduğunu dile getirerek, "Milli Takım'ımız bir kez daha gururumuz oldu. Rakibini yenerek son 16'ya kalan takımızı kutluyorum. Ay yıldızlı takımımıza başarılar diliyorum. Yüreğimiz ve dualarımız onlarla." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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