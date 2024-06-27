Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

        Samsun'un merkez İlkadım ve Atakum ilçelerindeki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 11:20 Güncelleme: 27.06.2024 - 11:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'un merkez İlkadım ve Atakum ilçelerindeki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, İlkadım Derecik Mahallesi ve Atakum Yenimahalle Mahallesi'nde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

        Adreslerde ve bazı araçlarda arama yapan ekipler, 197,70 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

        Operasyonda G.Ü, T.A. ve B.D, gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Anne 41, oğlu 11 yaşındaydı! Duvardaki tüfek onları ayırdı!
        Anne 41, oğlu 11 yaşındaydı! Duvardaki tüfek onları ayırdı!
        600 milletvekili dağılımı değişti: Hangi il kaç milletvekili çıkaracak?
        600 milletvekili dağılımı değişti: Hangi il kaç milletvekili çıkaracak?
        Bodrum'da bayramda tüketilen su miktarı hayrete düşürdü!
        Bodrum'da bayramda tüketilen su miktarı hayrete düşürdü!
        "2008 Cenevre hissi"
        "2008 Cenevre hissi"
        Açık pencereden içeri girdi! TIR'da dehşet!
        Açık pencereden içeri girdi! TIR'da dehşet!
        İşte son 16 turu eşleşmeleri
        İşte son 16 turu eşleşmeleri
        44 yaşındaydı... 7 katlı tabut bina çöktü!
        44 yaşındaydı... 7 katlı tabut bina çöktü!
        "Ne mutlu Türk'üm diyene!"
        "Ne mutlu Türk'üm diyene!"
        Oto satışlarında '6+6' kuralı uzatıldı
        Oto satışlarında '6+6' kuralı uzatıldı
        Bizim Çocuklar, EURO 2024'te son 16 turunda
        Bizim Çocuklar, EURO 2024'te son 16 turunda
        Ölüm Grubu'nda bir mucize: Avusturya!
        Ölüm Grubu'nda bir mucize: Avusturya!
        Yaza dair bilinmeyen 9 gerçek!
        Yaza dair bilinmeyen 9 gerçek!
        Bolivya'da darbe girişimi: Neler yaşandı?
        Bolivya'da darbe girişimi: Neler yaşandı?
        Sen neymişsin be Taylor!
        Sen neymişsin be Taylor!
        Beşiktaş, Rafa Silva transferinin detaylarını açıkladı
        Beşiktaş, Rafa Silva transferinin detaylarını açıkladı
        Merkez Bankası'ndan bugün ne bekleniyor?
        Merkez Bankası'ndan bugün ne bekleniyor?
        Ücrete yüzde 10 vergi talebi
        Ücrete yüzde 10 vergi talebi
        Amazon'un piyasa değeri ilk kez 2 trilyon doları aştı
        Amazon'un piyasa değeri ilk kez 2 trilyon doları aştı
        Yürüyelim arkadaşlar!
        Yürüyelim arkadaşlar!
        Kaliteli uyku için yatakta reels izlemeye son!
        Kaliteli uyku için yatakta reels izlemeye son!

        Benzer Haberler

        19 Mayıs ilçesinde kivi yetiştiriciliği eğitimi yapıldı
        19 Mayıs ilçesinde kivi yetiştiriciliği eğitimi yapıldı
        Havza'da vatandaşlar, Çekya-Türkiye maçını meydana kurulan dev ekrandan izl...
        Havza'da vatandaşlar, Çekya-Türkiye maçını meydana kurulan dev ekrandan izl...
        Samsun'da iki otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı
        Samsun'da iki otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı
        Samsunlu genç, sosyal medyadan tanıştığı Filipinli kızla evlendi
        Samsunlu genç, sosyal medyadan tanıştığı Filipinli kızla evlendi
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Samsun'da tarlaya devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Samsun'da tarlaya devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı