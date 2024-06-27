Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Adreslerde ve bazı araçlarda arama yapan ekipler, 197,70 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, İlkadım Derecik Mahallesi ve Atakum Yenimahalle Mahallesi'nde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.