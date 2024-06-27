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        Samsun'da 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde, hakkında 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 12:32 Güncelleme: 27.06.2024 - 12:33
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        Samsun'da 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı
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        Samsun'un İlkadım ilçesinde, hakkında 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe üzerine bir aracı takibe aldı.

        İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi'nde aracı durduran ekipler, "yağma" suçundan 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.D. (53) isimli firari hükümlü kadını yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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