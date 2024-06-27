Samsun'da 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde, hakkında 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde, hakkında 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe üzerine bir aracı takibe aldı.
İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi'nde aracı durduran ekipler, "yağma" suçundan 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.D. (53) isimli firari hükümlü kadını yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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