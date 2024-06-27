Samsun'da 10 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı
Samsun'da, hakkında 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Samsun'da, hakkında 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Bafra Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "kasten öldürme" suçundan 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D'yi (65) Büyükcamii Mahallesi'nde ikametinde yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
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