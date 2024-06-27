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        Vezirköprü'de araçlarında ruhsatsız tabanca bulunan 2 zanlı yakalandı

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde araçlarında ruhsatsız tabanca bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 13:37 Güncelleme: 27.06.2024 - 13:39
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        Vezirköprü'de araçlarında ruhsatsız tabanca bulunan 2 zanlı yakalandı
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        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde araçlarında ruhsatsız tabanca bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, polis ekiplerince Vezirköprü ilçesinde şok uygulama gerçekleştirildi.

        Bu kapsamda aranan araçlarda 2 ruhsatsız tabanca ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

        Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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