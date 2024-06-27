Vezirköprü'de araçlarında ruhsatsız tabanca bulunan 2 zanlı yakalandı
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde araçlarında ruhsatsız tabanca bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde araçlarında ruhsatsız tabanca bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, polis ekiplerince Vezirköprü ilçesinde şok uygulama gerçekleştirildi.
Bu kapsamda aranan araçlarda 2 ruhsatsız tabanca ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
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