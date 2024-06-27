Havza'da polisler boğulma olaylarına karşı vatandaşları uyardı

Polisler, Kevser Parkı ve toplu taşıma durakları gibi bölgelerde 8 personelle gerçekleştirdikleri çalışmada alınabilecek tedbirler, dikkat edilmesi gerekenler ve boğulma tehlikesi anında yapılması gerekenler hakkında uyarıların bulunduğu broşür dağıttı.

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