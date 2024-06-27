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        Havza'da polisler boğulma olaylarına karşı vatandaşları uyardı

        Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, boğulma olaylarına karşı vatandaşları broşür dağıtarak uyardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 15:28 Güncelleme: 27.06.2024 - 15:30
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        Havza'da polisler boğulma olaylarına karşı vatandaşları uyardı
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        Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, boğulma olaylarına karşı vatandaşları broşür dağıtarak uyardı.

        Ülke genelinde boğulma vakalarında görülen artış üzerine polisler, vatandaşlara yönelik uyarılarda bulunarak bilgilendirme yaptı.

        Polisler, Kevser Parkı ve toplu taşıma durakları gibi bölgelerde 8 personelle gerçekleştirdikleri çalışmada alınabilecek tedbirler, dikkat edilmesi gerekenler ve boğulma tehlikesi anında yapılması gerekenler hakkında uyarıların bulunduğu broşür dağıttı.

        Ekipler, çalışmada 500 kişiyle yüz yüze görüşerek bilgi verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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