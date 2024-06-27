Samsun'da trafodaki arızayı gidermek için çalışan 3 işçi akıma kapılarak yaralandı

Vücutlarında ikinci ve üçüncü derece yanık bulunan işçiler, buradaki müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Karadoruk Mahallesi'nde trafoda oluşan arızayı gidermek için çalışma yapan Kenan K, Recep B. ve Hüseyin D. elektrik akımına kapıldı.

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