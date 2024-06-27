Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da trafodaki arızayı gidermek için çalışan 3 işçi akıma kapılarak yaralandı

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde elektrik akımına kapılan Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ'nin (YEDAŞ) 3 çalışanı yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 16:13 Güncelleme: 27.06.2024 - 16:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da trafodaki arızayı gidermek için çalışan 3 işçi akıma kapılarak yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde elektrik akımına kapılan Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ'nin (YEDAŞ) 3 çalışanı yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Karadoruk Mahallesi'nde trafoda oluşan arızayı gidermek için çalışma yapan Kenan K, Recep B. ve Hüseyin D. elektrik akımına kapıldı.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralanan işçileri Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

        Vücutlarında ikinci ve üçüncü derece yanık bulunan işçiler, buradaki müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Koray Aydın istifa etti
        Koray Aydın istifa etti
        Eylem Tok ve oğlu böyle yakalandı!
        Eylem Tok ve oğlu böyle yakalandı!
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Biden-Trump karşılaşmasında öne çıkacak 8 madde
        Biden-Trump karşılaşmasında öne çıkacak 8 madde
        Çılgın Türkler geri döndü!
        Çılgın Türkler geri döndü!
        Aquapark havuzunda elektrik faciası! Çocuğu kurtarmaya çalıştı!
        Aquapark havuzunda elektrik faciası! Çocuğu kurtarmaya çalıştı!
        Dünyaca ünlü müzeyi yalın ayak gezdi
        Dünyaca ünlü müzeyi yalın ayak gezdi
        Pasta ustasına 15 yıl hapis! Şaşırtan olay!
        Pasta ustasına 15 yıl hapis! Şaşırtan olay!
        Avrupa Avrupa duy sesimizi!
        Avrupa Avrupa duy sesimizi!
        Aşırı sıcak uyarısı! "Felç ve inme riski"
        Aşırı sıcak uyarısı! "Felç ve inme riski"
        Ölüm Grubu'nda bir mucize: Avusturya!
        Ölüm Grubu'nda bir mucize: Avusturya!
        "Enlerin" turnuvası EURO 2024!
        "Enlerin" turnuvası EURO 2024!
        Yasayla neler değişiyor?
        Yasayla neler değişiyor?
        EURO 2024'te hayal kırıklığı yaşayanlar!
        EURO 2024'te hayal kırıklığı yaşayanlar!
        1957'deki depremle yerleşik yaşam sona erdi... Burası 'hayalet köy'
        1957'deki depremle yerleşik yaşam sona erdi... Burası 'hayalet köy'
        MSB'den 3.Dünya Savaşı açıklaması
        MSB'den 3.Dünya Savaşı açıklaması
        Ankara'nın simgesi Kuğulu Park'taki tel örgüler gündem olmuştu: Nedeni belli oldu
        Ankara'nın simgesi Kuğulu Park'taki tel örgüler gündem olmuştu: Nedeni belli oldu
        Sen neymişsin be Taylor!
        Sen neymişsin be Taylor!
        "Bunalıma girdim"
        "Bunalıma girdim"
        "Müzik endüstrisi bir 'endüstri' bile değil"
        "Müzik endüstrisi bir 'endüstri' bile değil"

        Benzer Haberler

        Samsun Emniyeti boğulmalara karşı havadan, karadan ve denizden uyardı
        Samsun Emniyeti boğulmalara karşı havadan, karadan ve denizden uyardı
        Samsun'da kenevirle ilgili yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi
        Samsun'da kenevirle ilgili yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi
        Havza'da polisler boğulma olaylarına karşı vatandaşları uyardı
        Havza'da polisler boğulma olaylarına karşı vatandaşları uyardı
        Vezirköprü'de araçlarında ruhsatsız tabanca bulunan 2 zanlı yakalandı
        Vezirköprü'de araçlarında ruhsatsız tabanca bulunan 2 zanlı yakalandı
        Samsun'da 10 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı
        Samsun'da 10 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı
        Samsun'da 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı
        Samsun'da 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı