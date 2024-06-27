Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Vezirköprü'de yangın çıkan araç kullanılmaz hale geldi

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan otomobilde büyük çapta hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 16:32 Güncelleme: 27.06.2024 - 16:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Vezirköprü'de yangın çıkan araç kullanılmaz hale geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan otomobilde büyük çapta hasar oluştu.

        Hasan C. yönetiminde 55 EC 590 plakalı otomobilin motor bölümünde Karaköy Mahallesi Kunduz Ormanı yolunda seyir halindeyken yangın çıktı.

        Otomobili durduran sürücü, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi Vezirköprü itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kısa sürede büyüyerek aracın tamamını saran alevler, itfaiye tarafından söndürüldü.

        Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Koray Aydın istifa etti
        Koray Aydın istifa etti
        Eylem Tok ve oğlu böyle yakalandı!
        Eylem Tok ve oğlu böyle yakalandı!
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Çılgın Türkler geri döndü!
        Çılgın Türkler geri döndü!
        İstanbul'da kendiliğinden çökebilecek 50 bin bina var: Binaların ömrü var mı, neden çöker?
        İstanbul'da kendiliğinden çökebilecek 50 bin bina var: Binaların ömrü var mı, neden çöker?
        Avrupa Avrupa duy sesimizi!
        Avrupa Avrupa duy sesimizi!
        Biden-Trump karşılaşmasında öne çıkacak 8 madde
        Biden-Trump karşılaşmasında öne çıkacak 8 madde
        Ölüm Grubu'nda bir mucize: Avusturya!
        Ölüm Grubu'nda bir mucize: Avusturya!
        Aquapark havuzunda elektrik faciası! Çocuğu kurtarmaya çalıştı!
        Aquapark havuzunda elektrik faciası! Çocuğu kurtarmaya çalıştı!
        "Enlerin" turnuvası EURO 2024!
        "Enlerin" turnuvası EURO 2024!
        Dünyaca ünlü müzeyi yalın ayak gezdi
        Dünyaca ünlü müzeyi yalın ayak gezdi
        EURO 2024'te hayal kırıklığı yaşayanlar!
        EURO 2024'te hayal kırıklığı yaşayanlar!
        Pasta ustasına 15 yıl hapis! Şaşırtan olay!
        Pasta ustasına 15 yıl hapis! Şaşırtan olay!
        Aşırı sıcak uyarısı! "Felç ve inme riski"
        Aşırı sıcak uyarısı! "Felç ve inme riski"
        Yasayla neler değişiyor?
        Yasayla neler değişiyor?
        1957'deki depremle yerleşik yaşam sona erdi... Burası 'hayalet köy'
        1957'deki depremle yerleşik yaşam sona erdi... Burası 'hayalet köy'
        Ankara'nın simgesi Kuğulu Park'taki tel örgüler gündem olmuştu: Nedeni belli oldu
        Ankara'nın simgesi Kuğulu Park'taki tel örgüler gündem olmuştu: Nedeni belli oldu
        Sen neymişsin be Taylor!
        Sen neymişsin be Taylor!
        "Bunalıma girdim"
        "Bunalıma girdim"
        "Müzik endüstrisi bir 'endüstri' bile değil"
        "Müzik endüstrisi bir 'endüstri' bile değil"

        Benzer Haberler

        Samsun'da trafodaki arızayı gidermek için çalışan 3 işçi akıma kapılarak ya...
        Samsun'da trafodaki arızayı gidermek için çalışan 3 işçi akıma kapılarak ya...
        Samsun Emniyeti boğulmalara karşı havadan, karadan ve denizden uyardı
        Samsun Emniyeti boğulmalara karşı havadan, karadan ve denizden uyardı
        Samsun'da kenevirle ilgili yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi
        Samsun'da kenevirle ilgili yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi
        Havza'da polisler boğulma olaylarına karşı vatandaşları uyardı
        Havza'da polisler boğulma olaylarına karşı vatandaşları uyardı
        Vezirköprü'de araçlarında ruhsatsız tabanca bulunan 2 zanlı yakalandı
        Vezirköprü'de araçlarında ruhsatsız tabanca bulunan 2 zanlı yakalandı
        Samsun'da 10 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı
        Samsun'da 10 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı