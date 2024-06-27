Samsun'da karısını bıçakla yaralayan kişi intihar etti

İhbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Emrah A. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Emrah A, tartışmanın ardından mutfaktan aldığı bıçakla önce eşini bıçakladı, ardından da kendisini yaraladı.

İddiaya göre, Ebusuud Efendi Caddesi'ndeki ikametlerinde yaşayan Emrah A. (38) ile eşi L.Ö.A. (34) arasında tartışma çıktı.

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