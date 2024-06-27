19 Mayıs ilçesinde fındık rekolte tespit çalışmaları başladı

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde fındık rekolte tespit çalışması başladı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 19 Mayıs İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, 19 Mayıs Ziraat Odası tarafından oluşturulan ekip tarafından Nebiyan ve Kuşkayası ile çevre mahallelerinde bulunan fındık tarlalarında rekolte tespit çalışmaları gerçekleştirildi.

Rekolte tespit ekibi tarafından bahçelerde dal ve çotanak sayımı yapıldı.

19 Mayıs Ziraat Odası Başkanı Bayram Konuş, ilçedeki fındık bahçelerinde kapsamlı çalışma başlattıklarını anlatarak, "İlk inceleme ve gözlemlerimizde, bu yıl fındığın verimli, üreticilerimizin yüzünü güldürecek seviyede olduğunu tespit ettik. Üreticilerimize hayırlı bir harman sezonu diliyorum." dedi.