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        Samsun'da 25 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari bodrumda yakalandı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde, hakkında 25 yıl 9 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü ikametin bodrum katında yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 17:34 Güncelleme: 27.06.2024 - 17:36
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        Samsun'da 25 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari bodrumda yakalandı
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        Samsun'un İlkadım ilçesinde, hakkında 25 yıl 9 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü ikametin bodrum katında yakalandı.

        İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik teknik ve fiziki çalışma yürüttü.

        Özel harekat polislerinin desteğiyle Kadıköy Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, "silahla tehdit" suçundan 25 yıl 9 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S'yi (36) ikametin bodrum katında yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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