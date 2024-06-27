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        Samsun Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi

        Samsun Üniversitesinde düzenlenen mezuniyet töreninde, 440 öğrenci diplomalarını aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 19:10 Güncelleme: 27.06.2024 - 19:10
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        Samsun Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi
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        Samsun Üniversitesinde düzenlenen mezuniyet töreninde, 440 öğrenci diplomalarını aldı.

        Rektör Prof. Dr. Mahmut Aydın, Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'ndaki törende yaptığı konuşmada, iş yerinde meslek eğitimini uygulayan üniversiteler arasında yer aldıklarını söyledi.

        Geçen akademik yılda 90, bu yıl ise 150 civarında öğrencinin bu eğitimi aldığını belirten Aydın, "Bu öğrencilerimize daha eğitimleri bitmeden çalıştıkları iş yerleri tarafından iş önerilmekte. Dolayısıyla meslek sahibi olmaktalar. O nedenle bu uygulamayı önemsiyoruz." dedi.

        Aydın, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının dünyadaki üniversitelerde protesto edildiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

        "Gazze'deki üniversiteler ve akademisyenler, dünyaya açık mektup yayımlayarak eğitim kurumlarının ve altyapılarının kasıtlı olarak hedef alındığını, bu durumun Gazze'yi yaşanmaz hale getirmeye yönelik bir girişim olduğunu belirterek yardım ve destek çağrısında bulunmuşlardır. Samsun Üniversitesi olarak bu çağrıya sosyal medya hesapları üzerinden cevap verdik. İnanıyorum ki dünyanın kaderini değiştirecek olan gençlerimizdir. Cumhurbaşkanı'mız, yıllar önce Birleşmiş Milletlerde, 'Dünya 5'ten büyüktür' diye söylemişti. Gençlerimizin azim ve kararlılığı, inanıyorum ki dünyayı değiştirecektir. Ülkemizin üniversiteleri de ülkemizin gençleri de buna çok ciddi destek vermişlerdir. Kendilerine bundan dolayı çok teşekkür ediyorum."

        Mezun öğrenciler adına da konuşma yapılan törende dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

        Törende, İnsan ve Toplum Bilimleri, Mühendislik ve Doğa Bilimleri, Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Bilimleri, Siyasal Bilgiler fakülteleri ile Sivil Havacılık Yüksekokulu ve Kavak Meslek Yüksekokulundan mezun olan 440 öğrenciye diplomaları sunuldu.

        Daha sonra mezuniyet yürüyüşü gerçekleştiren öğrenciler, Batıpark konser alanında keplerini havaya fırlatarak mezuniyet coşkusunu yaşadı.

        Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Selahattin Kaynak, Prof. Dr. Ali Bilgin ve Prof. Dr. Salih Kesgin, Genel Sekreter Doç. Dr. Adem Soruç, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz ile öğretim üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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