Samsun Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi

Samsun Üniversitesinde düzenlenen mezuniyet töreninde, 440 öğrenci diplomalarını aldı.

Rektör Prof. Dr. Mahmut Aydın, Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'ndaki törende yaptığı konuşmada, iş yerinde meslek eğitimini uygulayan üniversiteler arasında yer aldıklarını söyledi.

Geçen akademik yılda 90, bu yıl ise 150 civarında öğrencinin bu eğitimi aldığını belirten Aydın, "Bu öğrencilerimize daha eğitimleri bitmeden çalıştıkları iş yerleri tarafından iş önerilmekte. Dolayısıyla meslek sahibi olmaktalar. O nedenle bu uygulamayı önemsiyoruz." dedi.

Aydın, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının dünyadaki üniversitelerde protesto edildiğini hatırlatarak, şunları kaydetti: "Gazze'deki üniversiteler ve akademisyenler, dünyaya açık mektup yayımlayarak eğitim kurumlarının ve altyapılarının kasıtlı olarak hedef alındığını, bu durumun Gazze'yi yaşanmaz hale getirmeye yönelik bir girişim olduğunu belirterek yardım ve destek çağrısında bulunmuşlardır. Samsun Üniversitesi olarak bu çağrıya sosyal medya hesapları üzerinden cevap verdik. İnanıyorum ki dünyanın kaderini değiştirecek olan gençlerimizdir. Cumhurbaşkanı'mız, yıllar önce Birleşmiş Milletlerde, 'Dünya 5'ten büyüktür' diye söylemişti. Gençlerimizin azim ve kararlılığı, inanıyorum ki dünyayı değiştirecektir. Ülkemizin üniversiteleri de ülkemizin gençleri de buna çok ciddi destek vermişlerdir. Kendilerine bundan dolayı çok teşekkür ediyorum."