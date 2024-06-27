Samsun'da huzur ve güvenlik toplantısı gerçekleştirildi

Samsun'da huzur ve güvenlik toplantısı, Vali Orhan Tavlı başkanlığında gerçekleştirildi.

Samsun Valiliğinin sosyal medya hesabında yapılan paylaşıma göre, toplantıya Vali Tavlı'nın yanı sıra İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş ile İstihbarat, Asayiş, Narkotik ve KOM birim amirleri katıldı.

Tavlı, "Samsun, sokaklarıyla, sahiliyle huzurlu ve güvenli bir şehir. Bu huzur ve güven ortamının devamını sağlamak için narkotik suçlarla, organize suç örgütleriyle, aranan şahıslar ve her türlü suç odaklarıyla mücadelemiz azim ve kararlılıkla etkin ve koordineli şekilde devam etmektedir. Suç işleyen, araması olan ve vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini tehdit eden hiç kimsenin sokaklarda rahat rahat dolaşmasına izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.